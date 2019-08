Gazzetta - De Laurentiis pagherà i 42 mln della clausola per Lozano: Giuntoli in contatto con Raiola per definire i dettagli dell'ingaggio

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la distanza tra il Napoli e il Psv Eindhoven, per l’operazione Lozano, è ancora tutta da definire. Ci sono alcuni dettagli che vanno sistemati e riguardano principalmente la questione legata ai diritti d’immagine. Anche dagli Stati Uniti, Cristiano Giuntoli è in contatto con Mino Raiola, il procuratore del nazionale messicano, per provare a stringere i tempi. Intanto, il giocatore è stato convocato per il preliminare di Europa League che il Psv giocherà contro l’Haugesund. L’accordo tra il Napoli e il club olandese è stato già raggiunto: Aurelio De Laurentiis pagherà i 42 milioni della clausola.

Il d.s. napoletano, in ogni modo, non vuole farsi cogliere impreparato nel caso l’operazione per un motivo o per un altro, dovesse saltare all’ultimo momento. Ed allora, Giuntoli ha contattato il Gremio per l’esterno d’attacco, Everton Sousa Soares, 23 anni, giocatore rapido e molto abile nel dribblare gli avversari. Il Napoli ha presentato una prima offerta che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma sarebbe insufficiente secondo il parere del procuratore del brasiliano, Marcelo Serafini, che ha confermato la volontà dei dirigenti napoletani di prendere il suo assistito, ricordando pure che il Gremio ha rifiutato 45 milioni da una squadra cinese. Il club brasiliano lo ritiene di prima fascia e, dunque, Aurelio De Laurentiis dovrebbe fare uno sforzo maggiore per assicurarselo. La questione verrà valutata con calma.

Per il momento, si è nella fase embrionale, Giuntoli ha sondato il terreno e ha rimandato un’eventuale discussione più approfondita. Il dirigente napoletano vuole prima capire se l’operazione Lozano sarà fattibile. Dopodiché, se le intenzioni di Napoli e Psv Eindhoven non dovessero coincidere, allora si andrà dritto sull’esterno della nazionale brasiliana. Un problema, in ogni modo, ci sarebbe ed è legato alla multiproprietà che detiene il cartellino del giocatore. In pratica, a De Laurentiis non va a genio l’idea di doversi confrontare con più interlocutori per trattare. La questione, tuttavia, verrà affrontata a tempo debito.

Le caratteristiche di Everton corrispondono un po’ a quelle che sono le esigenze dell’allenatore. L’attaccante piace a tutto lo staff tecnico ma, come sempre, l’ultima parola spetterà al presidente. Già nell’estate scorsa il giocatore fu proposto al Napoli, con una ventina di milioni di euro l’operazione si sarebbe conclusa. Ma non se ne fece niente.

Nessuno dei due club è disposto a fare un passo indietro o, quantomeno, rivedere le rispettive pretese. Così, James Rodriguez continua a allenarsi col Real Madrid pur consapevole che non rientra nei piani tecnici di Zidane. Il Napoli vuole aspettare che si avvicini la chiusura del mercato per affondare il colpo. Ma, difficilmente, otterrà il giocatore in prestito con diritto di riscatto, Florentino Perez è fermo sulla sua richiesta che è di 42 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, soluzione che gradirebbe anche lo stesso giocatore, stanco di essere ceduto in prestito.