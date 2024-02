Gazzetta - De Laurentiis non voleva esonerare Mazzarri prima del Barça: ecco cosa l'ha spinto a cambiare idea

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come Aurelio De Laurentiis abbia cambiato idea sulle sorti del tecnico Walter Mazzarri:

"Il ribaltone era nell’aria da sabato pomeriggio, dopo il deludente 1-1 interno con il Genoa. Ma il presidente azzurro non ha voluto forzare le cose, si è chiuso nel suo quartier generale con vista sul golfo e sembrava aver optato per l’attesa in vista dell’ottavo di Champions. Ma nella notte tra domenica e ieri la situazione è precipitata. De Laurentiis ha fatto i conti con la realtà e ha deciso che era necessario intervenire subito".