Gazzetta - De Laurentiis non sopporta più che Gattuso stia comandando nel suo territorio: tra un mese l'addio, c'è però un paradosso

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ripercorre il momento chiave di tensione tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. In questo momento non c'è più dialogo tra le parti che vanno avanti soltanto per il bene del Napoli.

Rino Gattuso

ADL-GATTUSO: SARA' ADDIO

La rosea scrive: "È il momento in cui fra i due si scava l’abisso. Gattuso arroccato a Castel Volturno a risolversi con la squadra i problemi (con tutti i suoi limiti e gli errori nella gestione della crisi) e De Laurentiis che proprio non sopporta che quel Ringhio, per lui non più star, si stia “prendendo” il territorio comandando. Per questo e tanto altro ormai non c’è più rapporto, nonostante per assurdo oggi i contendenti facciano anche chiacchierate al telefono e il presidente vada in ritiro più volte a trovare la squadra. Per cui questi saranno gli ultimi 40 giorni di Gattuso al Napoli. Poi ognuno per la propria strada, senza rimpianti"