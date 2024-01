Gazzetta - De Laurentiis lavora già per l'erede di Osimhen: 4 bomber nel mirino del Napoli

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ha già dato mandato ai suoi collaboratori di cercare un erede di Victor Osimhen per la prossima stagione. Il presidente, come peraltro ha dichiarato anche qualche giorno fa, sa che perderà il centravanti nigeriano per la prossima stagione e non vuole farsi trovare spiazzato. Sono 4 i nomi che il Napoli starebbe valutando.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"L’estate scorsa, il Napoli aveva fatto più di un sondaggio con il Lilla per Jonathan David, attaccante canadese ritenuto perfetto per il 4-3-3 con cui veniva pensato il Napoli campione d’Italia. Guadagna circa un milione a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2025: prenderlo questa estate potrebbe dire risparmiare un bel po’ rispetto ai 50 milioni che il Lilla chiedeva appena sei mesi fa.

Ma il nome che più stuzzica in questo momento è quello di Victor Boniface del Leverkusen, protagonista di una stagione top: 10 reti e 7 assist in 16 presenze in Bundesliga. Nigeriano come Osimhen, di cui porta anche lo stesso nome, Boniface è arrivato in Germania la scorsa estate per 20 milioni dall’Union Saint-Gilloise e ora ne vale almeno il doppio: guadagna 1,1 milioni all’anno e si è legato al Bayer fino al 2028.

Sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è in bella mostra pure il nome di Joshua Zirkzee del Bologna. E poi occhio anche a Santiago Gimenez del Feyenoord: il messicano viaggia a un gol di media a partita in Eredivisie, con 19 reti in altrettante gare".