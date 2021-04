Gazzetta - De Laurentiis e Lotito condividono idee e strategie di Juve e Inter nonostante il caos Superlega

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Napoli e Lazio, nonostante la questione Superlega, continuino a stare dalla parte di Juve, Milan e Inter per altri interessi: "Restano fuori Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona, che con Inter e Juventus formano il blocco dei sette club che all’interno dell’assemblea condividono idee e strategie. Dalla maggioranza si è staccata anche l’Udinese. Nemmeno il terremoto Superlega ha dunque frantumato il fronte: le cinque continuano a proteggere gli ex ribelli, nonostante il tentativo (fallito) di svilire la Serie A e raccogliere altrove risorse tutte per loro".