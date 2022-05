Gazzetta - De Laurentiis come Spalletti, niente casa a Napoli. E così Benitez, Sarri, Mazzarri...

Aurelio De Laurentiis da quando è presidente del Napoli ha fatto la stessa scelta di Luciano Spalletti, vivere cioè in albergo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

I soggiorni del presidente sono quasi sempre di breve durata ma comunque certe comodità sono indispensabili quando si è presi da mille impegni:

"“Affogare” in centro rischia di essere controproducente, lo aveva capito pure Benitez, che aveva optato per l’hotel di Castelvolturno che “troneggia” sul centro sportivo. Sarri aveva scelto di vivere in una villetta tra Licola e Varcaturo, Mazzarri la sua avventura all’ombra del Vesuvio l’ha trascorsa in un parco a Pozzuoli. A differenziarsi dagli altri era stato Ancelotti, che si era stabilito in via Tasso nel parco che ha ospitato in passato anche Cavani e Higuain. Reja si era stabilito per anni nell’albergo nei pressi del centro sportivo, ma la città l’ha vissuta e l’ha amata al punto che lunedì ha fatto capolino al Maradona"