Gazzetta - De Laurentiis accelera per Samardzic: vuole darlo a Mazzarri entro il derby con la Salernitana

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole accelerare i tempi per l'acquisto di Lazar Samardzic dall'Udinese. Il numero uno della S.S.C. Napoli vorrebbe regalarlo all'allenatore Walter Mazzarri in vista del derby contro la Salernitana.

Samardzic Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: