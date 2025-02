Gazzetta critica Conte - Mugugna per le assenze, ma il pari è frutto del rimescolamento finale da lui decretato

Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport, al di là degli infortuni che stanno decimando in questo momento gli azzurri, il pareggio contro la Lazio è arrivato per le scelte sbagliate di Antonio Conte. Nel dettaglio, il quotidiano punta il dito sulla scelta del tecnico di inserire Rafa Marin al posto dell'esausto Mazzocchi provocando un nuovo cambiamento di posizioni tra difesa e centrocampo che avrebbe scombussolato tutto portando di fatto al pari di Dia.

Lazio Napoli 2 2

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli è stanco, alcuni giocatori hanno perso brillantezza, per esempio Anguissa e McTominay. Conte lamenta la mancanza di ricambi all’altezza e non ha tutti i torti, tra la cessione di Kvaratskhelia e infortuni vari, ma non sarebbe Conte, se non mugugnasse. La vittoria gli è sfuggita per il rimescolamento finale da lui decretato: fuori Mazzocchi, dentro Marin, spostamenti di posizioni, Politano da destra a sinistra, e gol della Lazio. Il risultato è corretto”.