Gazzetta contro De Laurentiis: straordinario, i mali del Napoli sono stati di colpo spazzati via! Avanti così

È tutta una questione di storytelling, che nello spettacolo e nel cinema in particolare è arte particolare per narrare. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il quotidiano prende posizione contraria al presidente del Napoli e alle sue dichiarazioni:

"Finisce una settimana in cui il presidente Aurelio De Laurentiis si dichiara soddisfatto sulle condizioni fisiche della squadra - dopo aver detto «corriamo meno degli altri» - perché «ho visto giocatori che si allenano in palestra, fanno torello e partitelle». Straordinario, come la “lettura” psicologica: «La mentalità? Tutte cazzate». Ecco che i mali del Napoli sono stati di colpo spazzati via, Castel Volturno è il posto più tranquillo del mondo e via avanti così"