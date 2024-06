Gazzetta - Conte sapeva dei tanti malumori quando ha accettato la panchina del Napoli

Napoli - Antonio Conte sapeva perfettamente delle problematiche che c'erano nel Napoli prima della firma scrive stamattina la Gazzetta dello Sport:

"Il problema di non avere impegni internazionali è proprio questo: la panchina lunga rischia di diventare un peso, specie per chi ha voglia di giocare e sentirsi ancora al centro di un progetto. I malumori hanno condizionato l’ultima stagione del Napoli e mal di pancia di alcuni big stanno indispettendo il club in questa fase di avvicinamento all’anno della rifondazione. Antonio Conte sapeva già della situazione quando ha accettato la panchina del Napoli e sarà lui a rimettere regole e rispetto all’interno dello spogliatoio".