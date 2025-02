Gazzetta - Conte rilancia Buongiorno contro la Lazio: novità sulla fascia sinistra

Napoli - Antonio Conte potrebbe cambiare qualcosa nella formazione che scenderà in campo a Roma contro la Lazio. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'allenatore sta pensando di lanciare dal primo minuto Alessandro Buongiorno. L'ex capitano del Torino è rimasto in panchina nelle ultime due gare in quanto doveva recuperare la miglior condizione fisica dopo l'infortunio.

Lazio Napoli, Conte prepara due novità

Ecco cosa si legge sulle possibili scelte di Antonio Conte per Lazio-Napoli:

"Però dall’infermeria arrivano segnali confortanti: Buongiorno sta meglio, ha visto due partite dalla panchina, sta procedendo a passi da gigante verso il recupero, potrebbe rientrare all’Olimpico, contro la Lazio, andando a formare di nuovo la coppia di granito con Rrahmani, e consentendo a Conte di aprire al ballottaggio a sinistra tra Juan Jesus e Mazzocchi, da ipotizzare eventualmente nelle diverse nature delle partite all’orizzonte. Il tandem centrale ne ha giocate quindici assieme, con una media che aiuta a comprendere: sette reti subite, tre delle quali con l’Atalanta. Pure per Watson sarebbe elementare".