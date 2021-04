Gazzetta - Conte punta a vincerle tutte fino alla fine: vuole vedere un'Inter affamata a Napoli

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sull'Inter:

"Ora l’Inter sa quando e come andarsi a prendere la vittoria. E su questo Conte insisterà fino a fine campionato. Questione di mentalità. Vincerle tutte significherebbe aprire un nuovo capitolo di storia del calcio: già nessuno in passato era riuscito a vincere tutte le prime11 del girone di ritorno. La striscia record assoluta dell’Inter diMancini (17 di fila) è lontana, ma non irraggiungibile. Domenica contro il Napoli, Conte vuole vedere un’Inter affamata di vittorie".