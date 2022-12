Gazzetta - Con Osimhen attacco del Napoli da urlo! C'è un dato significativo

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'impatto di Osimhen nell'attacco del Napoli in questa prima parte di stagione.

Di seguito un estratto del focus de La Gazzetta dello Sport sui numeri offensivi del Napoli di Spalletti:

La capolista ha dimostrato in questa stagione di avere un attacco dalle soluzioni invidiabili e capace di segnare a raffica. Perché oltre al nigeriano, sia Raspadori sia Simeone hanno dimostrato di saperlo sostituire al centro dell’attacco senza lasciare rimpianti. E buoni bottini di gol sono arrivati dagli esterni offensivi così come da tutti i centrocampisti e anche dai difensori. Perché la fase offensiva architettata da Spalletti è varia e anche avvolgente, capace di avviluppare e stritolare le difese avversarie con tante mosse. Non è un caso infatti che il Napoli vanti ben 13 diversi giocatori mandati in rete. Più di tutti in questa Serie A.