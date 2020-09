Gazzetta - Colpo di scena Milik: super offerta del Tottenham se andrà a scadenza con il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik: "Sarebbe disposto a trasferirsi alla Roma soltanto se l’offerta di 4,5 milioni a stagione per le prossime quattro gli venisse confermata. Insomma, il giochino potrebbe farsi pericoloso, per chiunque. Anche perché nelle ultime ore è arrivata all’entourage dell’attaccante polacco l’offerta del Tottenham, pronto a ingaggiarlo a costo zero, a gennaio prossimo, e a pagargli uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. La Premier League resta tra le preferenze del giocatore che corre il rischio, però, di restare fermo fino al termine della stagione se optasse per arrivare alla scadenza del contratto. L’impressione è che la Roma resti la soluzione più vicina, che gli permetterebbe di essere protagonista e di avere quella continuità che non ha avuto a Napoli"