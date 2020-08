Gazzetta - Cengiz Under al Napoli, c'è l'avallo totale di Gattuso: Giuntoli spera di convincere anche Veretout

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Cengiz Under: "La scelta di puntare su Under è stata condivisa da Rino Gattuso che ne apprezza il dinamismo e la capacità di saltare l’uomo e, dunque, la possibilità di poter creare la superiorità numerica, soprattutto nelle ripartenze. Resta da convincere la Roma ad abbassare le pretese. Il Napoli potrebbe rivedere la prima offerta, aggiungendo qualche altro milione in bonus, anche perché Giuntoli sta pensando ad una doppia operazione: insieme a Under, il ds è pronto a trattare pure Jordan Veretout. La questione si ripropone a distanza di un anno, perché anche nell’estate scorsa, il centrocampista francese venne trattato con la Fiorentina, ma questioni legate ai diritti d’immagine fecero saltare l’affare. Adesso, Giuntoli vuole riprovarci, ma il manager, Mario Giuffredi, ha già fatto sapere che il giocatore resterà in giallorosso".