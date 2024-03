Gazzetta - Calzona ha l'imbarazzo della scelta: nessun indisponibile per Barcellona

Napoli - Arrivano buone notizie per Francesco Calzona. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta avendo tutta la rosa a disposizione:

"Tutti convocabili, almeno stando alle indicazioni dell’allenamento di ieri: Rrahmani, Cajuste e Ngonge hanno infatti lavorato in parte in gruppo e successivamente si sono dedicati all’allenamento personalizzato. Calzona potrebbe così ritrovare tutti gli infortunati per la sfida dell’anno a Barcellona. Di sicuro rientrerà Rrahmani al centro della difesa".