Gazzetta - Calciatori non vogliono accettare supinamente le multe, ADL pretende scuse ed ammissione di colpa

Ultimissime Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non tutti i calciatori del Napoli accetteranno id buon grado le multe salatissime di Aurelio De Laurentiis. Potrebbero accendersi i toni del confronto.

"Perché se chiarimento reale sarà allora potranno esserci toni forti, pur nel rispetto dei ruoli. Perché da un lato il presidente pretende l’ammissione di colpa, oltre al pagamento delle salatissime multe. Ma fra i giocatori non tutti sono convinti di accettare supinamente e vogliono affrontare il presidente, per un confronto che avevano chiesto già quella notte del 5 novembre, ma De Laurentiis non rispose al telefono a diverse chiamate partite dallo spogliatoio, dove mandò il figlio Edoardo, vice presidente".