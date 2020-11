Gazzetta boccia il 4-2-3-1: non è apparso sostenibile, non basta l'assenza di Osimhen a giustificare la prova opaca! Gattuso non ha digerito il modo di stare in campo di alcuni azzurri

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli nei momenti topici della gara ha pagato dazio con la capolista Milan, al di là dei meriti di un fuoriclasse come Ibrahimovic come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Il 4-2-3-1 non è apparso sostenibile con gli attaccanti che non accorciavano coi tempi giusti sulla mediane. Non può bastare la sola assenza di Victor Osimhen a giustificare una prova opaca, dove il solo Mertens è apparso all’altezza e Lorenzo Insigne non ha inventato nulla, rispetto a come ci aveva abituato nelle ultime uscite con la Nazionale. L’allenatore non è tipo da cercare alibi e fa mea culpa, pur non avendo digerito non tanto la prestazione ma il modo di stare in campo di diversi suoi giocatori e senza far nomi"