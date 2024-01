Gazzetta - Bastoni in forte dubbio per il Napoli: Inzaghi ha scelto il suo sostituto

Napoli Calcio - Dubbio Bastoni per Simone Inzaghi scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"Affaticamento muscolare all’adduttore: Bastoni ha saltato la rifinitura di ieri pomeriggio, mentre gli altri si allenavano lui era sulla cyclette a bordo campo. Inzaghi si riserva anche la seduta di stamattina per un’ulteriore verifica, ma l’orientamento è quello di non rischiare anche in vista delle sfide di campionato con Fiorentina e Juve alle porte. Ecco perché davanti a Sommer sul centrosinistra scalerà Acerbi, con De Vrij in mezzo. Sarà l’unica variazione rispetto all’undici anti-Lazio"