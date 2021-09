Gazzetta - Anguissa ha già convinto De Laurentiis: riscatto con probabile sconto a gennaio, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport disegna un possibile scenario futuro tra Anguissa ed il Napoli.

"Per il momento è un’idea, che Aurelio De Laurentiis proverà a sostenere a gennaio, quando il mercato riaprirà per la sessione invernale. In pratica pare che sia deciso a chiudere l’affare Anguissa con sei mesi di anticipo. Il presidente del Napoli presenterà un’offerta al Fulham per accelerare il diritto di riscatto, fissato a 15 milioni per il prossimo giugno.

Lo sconto Ci proverà, De Laurentiis, perché è convinto dell’operazione e anche per cercare di convincere il club inglese a riconoscergli uno sconto per il pagamento anticipato. La proprietà napoletana sarebbe disposta a pagare subito 10 milioni per definire il trasferimento del nazionale camerunese a titolo definitivo. Certo, bisognerà capire le intenzioni del Fulham, la cui retrocessione in Championship ha creato non pochi problemi alle finanze del club. E la possibilità d’incassare denaro contante potrebbe soltanto far bene alle sue casse".