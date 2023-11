Gazzetta - Altro che contratto e modulo: ecco il reale motivo che ha convinto ADL a non scegliere Tudor

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non ha voluto puntare su Igor Tudor per motivi diversi dall'aspetto contrattuale e tattico:

"Ma alla fine qualcosa ha fatto riflettere De Laurentiis, dopo il colloquio di lunedì. Più che il carattere e il modo di giocare ha pesato - forse - la sua voglia di non fermarsi e crescere nello stesso Napoli. Mentre il patron in questa fase non voleva ipotecare il futuro. Tudor chiedeva, legittimamente, di poter avere una conferma per la prossima stagione legata a risultati di prestigio in questa annata. Per il presidente non è stato un problema di soldi ma probabilmente di un progetto futuro che vuol scrivere in altro modo. Magari con un altro allenatore".