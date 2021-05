Gazzetta - ADL non l'ha presa per niente bene: si è arrabbiato parecchio dopo la gara

CALCIO NAPOLI - L'edizione online di Gazzetta scrive su De Laurentiis: "L'ha presa male, il presidente, l'esclusione dalla Champions League. Non l'aveva prevista e come lui l'intero ambiente, che è rimasto esterrefatto dal pari col Verona. Una squadra senza mordente, il suo Napoli. S'è arrabbiato parecchio, De Laurentiis, nel seguire la partita e nel constatare che i suoi giocatori migliori hanno battuto la fiacca. È mancata la qualità garantita, in genere, da Zielinski e Fabian Ruiz, mentre in attacco non c'è stata traccia di Osimhen e di Lozano".