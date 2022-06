Gazzetta - ADL non ama intromissioni degli allenatori sul bilancio: ascolterà offerte per Koulibaly, Spalletti contrario

De Laurentiis non ammette intromissioni nelle vicende economiche della società. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolineando che il presidente potrebbe cedere Koulibaly se dovesse arrivare l'offerta giusta nonostante Luciano Spalletti si a stato molto chiaro sull'importanza del centrale difensivo.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"De Laurentiis non è insensibile alle richieste dell’allenatore ma, come lui difficilmente si addentra nelle vicende di campo, non ama le “intromissioni” dei tecnici nelle vicende economiche della società. Ecco perché se arriverà l’offerta giusta per Koulibaly - a prescindere da quale sarà il club a formularla - lui la prenderà in considerazione perché il bilancio ha sempre e comunque la priorità.

Normale che Spalletti la pensi in modo diverso e che per lui Kalidou sia “incedibile”, termine ormai desueto ma che l’allenatore ha rispolverato già lo scorso anno dicendosi pronto ad incatenarsi a Castel Volturno pur di trattenere il senegalese"