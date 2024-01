Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Antonin Barak che piace molto al Napoli:

"In lista La permanenza in Arabia Saudita consentirà a Napoli e Fiorentina di approfondire i discorsi relativi a Barak. Se da un lato De Laurentiis ha aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto, dall’altro non c’è ancora concordanza sulla valutazione del centrocampista ceco. Gli azzurri si sono fermati a 6 milioni, Commisso ne vorrebbe di più".