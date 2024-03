Gazzetta - Acerbi cade nel tranello, tempismo infelice: o gridi subito la tua innocenza o parli solo nelle sedi opportune

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha raggiunto il ritiro della Nazionale per rispondere alla convocazione di Spalletti, ma dopo un confronto con il c.t. e i dirigenti federali è stato rimandato a casa nell'ambito della vicenda dell'insulto razzista al difensore del Napoli Juan Jesus.

Di ritorno a Milano è stato braccato dai cronisti, cui ha spiegato la propria verità - come scrive la Gazzetta dello Sport - con un tempismo meno felice di quello con cui in area sa fermare i bomber d’Italia e d’Europa:

"Se vieni accusato di un fatto così grave che non hai commesso, o gridi subito la tua innocenza o parli solo nelle sedi opportune. Invece il difensore cade nel tranello: «Non ho mai detto nessuna frase razzista, poco ma sicuro. Sono molto sereno. Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. In campo succedono tante cose, è normale. Ma al fischio ci si dà la mano e tutto torna come prima».

Incalzato sul perché Juan Jesus avrebbe detto che si era poi scusato, Acerbi ha spiegato: «Credo che lui abbia capito male. Spero che la lotta al razzismo vada avanti in ogni parte del mondo. Se dico vaffa al razzismo? Questo è poco ma sicuro»"