Gazzetta - A prescindere dalla Champions, De Laurentiis è deciso ad abbattere i costi degli stipendi: la situazione

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "La fine del campionato non è più così tanto lontana, tra due mesi bisognerà già concentrarsi sulla stagione che verrà. Aurelio De Laurentiis sta progettando il futuro in attesa di capire come si svilupperà la questione Champions League, anche se le operazioni da concludere potrebbero prescindere dal piazzamento in campionato. E’ sua intenzione, in ogni modo, rivedere i costi gestionali, la pandemia sta appesantendo parecchio i conti e bisognerà abbattere i costi degli stipendi. Per farlo, ci sarà la necessità diliberarsi di alcuni stipendi onerosi. La nuova politica societaria imporrà, dunque, delle scelte sul piano tecnico"