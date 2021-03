Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Già perché il Napoli chiude il ciclo micidiale di 19 gare in 63 giorni (nessuno in Italia ha giocato tanto) e ora avrà la prima settimana piena di lavoro del 2021 per preparare il trittico decisivo, tutto in trasferta: Milan-Juve-Roma".