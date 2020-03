Gattuso leone in gabbia, Repubblica: la sue esperienza a Napoli è difficilissima, ma c'è solo una priorità

Ultime calcio Napoli - Il suo mantra gli si è rivoltato contro, beffardamente. «Dobbiamo raggiungere al più presto possibile i 40 punti» . L’interruzione forzata del campionato ha inchiodato invece il Napoli a quota 39 e per un combattente come Rino Gattuso si tratta di uno sgradevole tarlo in più, nelle lunghe giornate di totale isolamento che il tecnico calabrese sta trascorrendo nella sua abitazione di Posillipo. L’astinenza dal pallone gli pesa tanto, mai però quanto la lontananza dagli affetti e dalla sua famiglia, che risiede al Nord.

Secondo quanto riferisce La Repubblica:

"Gattuso è un leone in gabbia e passa le giornate tenendosi in stretto contatto con il suo staff, con la società e con i suoi calciatori. Sapendo però che in un momento come questo il calcio deve passare per forza in secondo piano. Ringhio spera come tutti che l’emergenza si concluda più presto possibile e nel migliore dei modi, anche se logicamente non può averne la certezza. Di sicuro la sua avventura sulla panchina del Napoli è diventata - da difficile che era – difficilissima. Gestire lo stop della attività agonistica nel momento cruciale del campionato sarà infatti molto complicato e lo sarà in maniera particolare per gli azzurri, che a gennaio aveva rifatto daccapo la preparazione atletica. Ne è consapevole anche De Laurentiis, a cui solamente il buonsenso ha suggerito di recedere dalla pazza idea di portare la squadra in ritiro: per proteggere i giocatori dal rischio del contagio e aiutarli a mantenere la forma al top. Stare in famiglia è la priorità per tutti, in questo momento. Poi toccherà a Gattuso e al suo staff rimettere in corsa il Napoli, durante le due o tre settimane di lavoro a Castel Volturno che precederanno la ripresa della attività agonistica. I compiti a casa che stanno svolgendo con diligenza gli azzurri saranno tuttavia fondamentali, perché ripartire da zero alla fine di marzo è praticamente impossibile. Per questo Ringhio tiene i contatti quotidianamente con ognuno dei suoi calciatori, sulla chat di gruppo. Con mezza Serie A è in quarantena, però, il primo passo è difendere la propria salute".