Gattuso-Lazio, CorSport: antica attrazione, ma andrebbe stravolto l'organico! Lotito dice di non averlo mai incontrato

Napoli - Simone Inzaghi resterà alla Lazio? E se dovesse andare via, chi al suo posto? Ne parla il Corriere dello Sport.

"Cambiare Inzaghi, sostenendo un rilancio della Lazio e un adeguato rivale per Mourinho, oggi significa soffermarsi solo su due nomi. C’è un’antica attrazione per Gattuso, il cui nome rimbalzò nella tribuna autorità dell’Olimpico durante il famoso intervallo di Lazio-Atalanta (da 0-3 a 3-3, ottobre 2019). Lascerà il Napoli, è corteggiato dalla Fiorentina, può nascere anche altro. Si porta dietro un dubbio, legato alla difesa a quattro, andrebbe stravolto l’organico. Lotito dice di non averlo mai incontrato, esistono versioni opposte. L’altro profilo porta a Sinisa Mihajlovic"