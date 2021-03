Gattuso ed il gelo con De Laurentiis, Repubblica: l'orgoglio di Rino vince sull'interesse, difficile recuperare il rapporto in caso di Champions

Ultime notizie Napoli - C’è senza parlare chi ha già deciso. Comunque vada, Gattuso lascerà il Napoli. Aldilà dei tweet di elogi dopo le ultime vittorie, i rapporti tra De Laurentiis e allenatore si limitano a gelidi saluti. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"Tutto è cominciato dopo la sconfitta di Verona, più amara del 3-1, domenica 24 gennaio. Infortuni, contagi, ma anche equivoci tattici in pieno inverno: tutto ha determinato alcuni pessimi primi tempi, il peggiore a Verona. Il presidente non seppe nascondere il suo malumore. Non sarà facile in caso di qualificazione Champions per il Napoli recuperare il rapporto, a qualsiasi cifra. L’orgoglio di Gattuso vince sull’interesse, facendogli anche dimenticare la realtà di quel buio gennaio"