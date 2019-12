Ancelotti via? De Laurentiis chiama Gattuso, CorSport: resta un'ipotesi percorribile, ADL vuole intuire se ha promesse con altri club

CALCIOMERCATO NAPOLI - Sabato sera ci sarà l’Udinese e martedì, invece, il Genk. Servirà vincere per il Napoli, passare il turno di Champions, offrire la dimostrazione che sia scattato qualcosa e che quell’uomo chiamato Carlo Ancelotti, in panchina, non sia rimasto solo, al comando del nulla. Altrimenti potrebbe essere sostituito, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Gattuso al Napoli, Ancelotti via? Telefonata con De Laurentiis