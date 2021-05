Gattuso-De Laurentiis, CorSport: stasera l'ultimo atto di una pièce recitata silenziosamente. Hanno provato a prendersi senza successo

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul rapporto abbastanza turbolento tra Gattuso e De Laurentiis in questo anno e mezzo di lavoro.

GATTUSO E DE LAURENTIIS LONTANI

Il quotidiano scrive: "In quest’anno e mezzo, Gattuso e De Laurentiis - quindi il Napoli - hanno provato «a prendersi», a scoprire eventuali interessi convergenti, poi hanno capito che sarebbe stata meglio finirla alla scadenza del mandato, però regalandosi qualcosa che resti per entrambi: e ora che sta per cominciare l’ultimo atto d’una pièce recitata silenziosamente, l’unica cosa che conta è quella Champions che dà un senso a chiunque e alleggerirà la tensione prima del congedo automatico che scatterà al triplice fischio di Napoli-Verona".