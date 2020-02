Repubblica - Gattuso e ADL possono liberarsi unilateralmente dal contratto che li lega: i dettagli

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alla questione contrattuale di Gennaro Gattuso e il Napoli:



"Rimane però in stand by pure la partita a scacchi tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis, che ha messo sul tavolo la sua proposta ( un biennale da 4.5 milioni) per trattenere fino al 2022 uno degli idoli della tifoseria ed è ora in attesa della sua risposta: a stretto giro. Il futuro della panchina verrà invece deciso un po’ più in là e sarà condizionato giocoforza in un modo o nell’altro dai risultati che la squadra riuscirà a conquistare sul campo. Il presidente s’è dato come scadenza per tirare le sue prime somme la fine di marzo, avendo peraltro la facoltà di rimandare la sua decisione definitiva per almeno altri tre mesi.

Così è stabilito infatti nel contratto che lega Gattuso al Napoli, in scadenza nel mese di giugno del 2021. De Laurentiis si è tenuto la via d’uscita di un diritto di recessione, da esercitare eventualmente al termine di questa stagione. Ma nella sostanza ha già l’accordo con l’allenatore calabrese anche per la prossima ed è per questo che il presidente non ha tanta fretta d’affrontare la questione, nonostante stia ovviamente monitorando con grandissima attenzione i progressi della squadra. La priorità è per il presente e sulla stessa lunghezza è sintonizzato pure Ringhio, che ha più volte ribadito di avere in testa solo la rimonta in campionato e le sfide che l’attendono nelle Coppe. «Non ho tempo nè ragioni di disperdere le mie forze su altri argomenti, nel mio rapporto con la società c’è assoluta chiarezza».

Anche Gattuso si sente in effetti in una botte di ferro, visto che a sua volta s’è riservato il diritto di liberarsi in maniera unilaterale dal Napoli, anche se non potrà aspettare la fine del campionato e nel caso dovrà comunicare con un po’ più di anticipo la sua decisione di andare via a De Laurentiis. Ma l’allenatore sa di avere il coltello dalla parte del manico".