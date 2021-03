Gattuso cerca panchina, CdM: tre squadre di A hanno pensato al mister, non è da escludere l'ipotesi estero

Ultime notizie Napoli - Marzo è il mese dei contatti, delle valutazioni e anche Gattuso e il suo entourage non sono fermi. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Qualche tentazione si è presentata: la Roma e la Lazio, se non dovesse rinnovare Simone Inzaghi, hanno pensato a Gattuso così come la Fiorentina, che ieri ha dovuto accogliere anche le dimissioni di Prandelli. La preferenza è l’Italia ma Gattuso in passato ha dimostrato anche di potersi trasferire all’estero, nel 2016 è stato ad un passo dalla Nazionale del Kazakistan"