Repubblica - Gattuso centrale nelle scelte di mercato, De Laurentiis lo confermerà se a febbraio farà un filotto di vittorie

Il gong del mercato è arrivato senza sorprese e quindi da oggi comincerà la seconda fase del progetto Gattuso. L’allenatore era stato molto chiaro già alla vigilia della sfida contro la Juventus. « Dopo il 31 gennaio si pensa al Napoli 24 ore al giorno » . Un diktat che tutto il gruppo dovrà osservare con grande attenzione. « Altrimenti potrei fare anche scelte dure » . Gli interessi personali vanno accantonati, bisogna pensare soltanto alla rimonta in classifica, unico vero obiettivo di un gruppo precipitato al decimo posto in classifica. Il successo con la Juve ha restituito stimoli e lo smalto perduto, ma non basta a considerare il Napoli definitivamente guarito. La parola chiave è la continuità e quindi l’appuntamento di lunedì contro la Sampdoria è fondamentale per dimostrare di aver imboccato la strada giusta.. Obiettivi strombazzati non ce ne sono più, Gattuso ha parlato di 40 punti ( la quota salvezza) da realizzare quanto prima per poi puntare a qualcosa di importante. Nikola Maksimovic ha sussurrato il desiderio di tutti: « Vogliamo l’Europa » . È questo il traguardo cui il Napoli non vuole rinunciare. La rimonta Champions appare difficile, quella per l’Europa League appare meno complicata, ma senza un filotto di risultati positivi è inutile fare troppi discorsi. Il calendario offre la possibilità di spianare la strada e restituire al Napoli una dimensione più consona al suo valore: Sampdoria, Lecce, Cagliari e Brescia rappresentano un poker invitante.

Gennaro Gattuso e Dries Mertens.

Gattuso, però, non vuole sentir parlare di tabelle. Il suo approccio è pragmatico: è consapevole di aver svoltato con il 2-1 alla Juve e adesso non accetterà cali di concentrazione. La sua ossessione sportiva si chiama Sampdoria, trasferta che il Napoli dovrà affrontare con determinazione per confermare i progressi già visti. Il Napoli e Gattuso viaggiano a braccetto: un febbraio vissuto da protagonista potrebbe togliere qualsiasi velo d’incertezza sulla permanenza dell’allenatore senza aspettare la clausola automatica di rinnovo che scatterà in caso di qualificazione Champions. La decisione arriverà prima e ad inizio marzo Gattuso spera di incassare la conferma magari con un Napoli in piena zona Europa. I segnali di forte considerazione da parte di De Laurentiis sono continui: è stato centrale in un mercato in cui il club ha svolto un ruolo attivo. Le sue indicazioni sono state preziose. Demme gli piaceva già ai tempi del Milan, Politano è il tipo di esterno che serve per consentirgli di schierare sulla fascia destra un giocatore di piede mancino e Petagna - prenotato per giugno - è un attaccante con le caratteristiche giuste per il suo calcio. Tre indizi fanno una prova, ma Gattuso vuole guadagnarsi un altro anno al Napoli con i risultati.