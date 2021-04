Gattuso alla Fiorentina? CdM: fino a fine stagione non si concederà a nessun incontro, dietro la decisione c'è il Napoli

Ultime notizie Napoli - Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Parole che confermano le voci (sempre più insistenti) già circolate nei giorni scorsi, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Non è un mistero il fatto che le strade di Ringhio e di De Laurentiis si separeranno. E Gattuso spera di farlo lasciando in eredità la prossima Champions League. Avrebbe già fatto sapere di essere più che interessato. Con una premessa: fino al termine della stagione non prenderà nessun impegno, e non si concederà a nessun incontro. Questione di rispetto, di professionalità, e di voglia di chiudere in bellezza la sua avventura in azzurro"