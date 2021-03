Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà praticamente per chiuso il discorso rinnovo tra Gattuso e De Laurentiis anche qualora il Napoli dovesse agguantare la zona Champions: "Rino che oggi con la Roma non si gioca più il posto, la panchina, bensì la Champions: un obiettivo prestigioso; una conquista collettiva; un pezzo di futuro che, a meno clamorosi colpi di scena che neanche la Hollywood di De Laurentiis, dovrebbe poi lasciare in eredità sportiva al suo successore".