Garcia torna sotto esame: la pazienza di De Laurentiis ha un limite, due le soluzioni

Il Napoliha un chiaro obiettivo, quello di arrivare tra le prime 4 in campionato e qualificarsi ancora per la Champions League. Per questo motivo è sceso in campo il presidente provando a sostenere Garcia nelle scorse settimane. De Laurentiis ha provato altre strade alternative, ma al momento non c'è possibilità.

Esonero Garcia: la decisione di De Lauretiis sul nuovo allenatore Napoli

Arriva l'analisi dell'edizione odierna di Repubblica che parla della possibilità di un cambiamento in panchina da parte di De Laurentiis per il suo Napoli. Queste le ultime notizie sulla situazione di Garcia:

Antonio Conte ha lasciato la porta socchiusa (“ Non mi piace prendere in corsa le squadre”) e solo in caso di tracollo degli azzurri si renderebbe disponibile in tempi brevi, per salvare alla disperata il salvabile. Un traghettatore non si acconterebbe di firmare solo per sei mesi e chiederebbe garanzie pure per la conferma nella prossima stagione, condizionando i progetti futuri del club. Per questo evitare l’esonero di Garcia è la priorità.

Resta il fatto che la pazienza di De Laurentiis ha un limite che considera la squadra molto forte e non accetta quindi di vederla nei pasticci. Per questo motivo Garcia deve darsi una mossa e continuerà a essere sotto esame, a cominciare dal derby di sabato a Salerno.