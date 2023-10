Garcia si gioca tutto con Verona e Union Berlino: c'è già pronto il nuovo sostituto

Notizie Calcio Napoli - Confermato in panchina, sì, ma solo per il mancato sì di Antonio Conte e comunque con una lente di ingrandimento grande e importante per le prossime partite.

Panchina Napoli, pronto il sostituto di Garcia

Rudi Garcia, come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, si giocherà tutto specialmente con le gare Verona-Napoli e Union-Napoli per poi attendere il big match col Milan al Maradona. Dovesse andar male ci sarebbe pronto Igor Tudor che ha rifiutato la Salernitana e ha dato disponibilità agli azzurri.