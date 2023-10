CorSport - Due settimane di incubi e fantasmi per Garcia, chiede una sola cosa al suo Napoli per uscire dal tunnel

Notizie calcio Napoli. Garcia è consapevole che da Verona-Napoli inizia un ciclo di partite decisive per il suo futuro in panchina e per la stagione degli azzurri. Dopo le tante polemiche ed i rumors delle ultime settimane, ora il tecnico francese è consapevole di non poter più sbagliare.

Verona-Napoli, la richiesta di Garcia

Ecco quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul momento di Garcia in vista di Verona-Napoli:

Ma è la Fiorentina che ha quasi portato il Napoli in una terra di mezzo nella quale neppure Rudi vorrebbe stare: e in queste tredici notti piene di ombre - forse pure di incubi e fantasmi - mentre s’è organizzato per arrivare a Verona, Garcia s’è chiesto sinceramente cosa chiedere al suo Napoli, per uscire da quel tunnel che non è di carta (di giornale): «Vogliamo vincere a tutti i costi. Saranno diversi lo stato d’animo, l’atteggiamento e anche le motivazioni. E lo dimostreremo tutti insieme».