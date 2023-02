Gap quasi incolmabile, a Napoli il derby di Milano non preoccupa

Il derby tra Inter e Milan non preoccupa il Napoli che domani sarà impegnato nella sfida delle 12:30 con lo Spezia, complice anche l'ampio vantaggio in classifica.

Luciano Spalletti

Napoli non preoccupato dal derby di Milano

Il distacco tra gli azzurri e le inseguitrici è ampio da non guardare al match di San Siro con preoccupazione. Infatti, non è più una sfida scudetto, con il gap tra la squadra di Spalletti e le due milanesi quasi incolmabile. Il Mattino, però, ricorda che hanno inciso anche le problematiche di Inter e Milan e alcune scelte sul mercato che hanno portato a questo ampio margine in classifica.

