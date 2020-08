Gabriel-Napoli, Gazzetta: il Lille tiene fede al patto con De Laurentiis, ma spunta una deadline

Ultime calciomercato Napoli. Per Gabriel sono giorni frenetici: il Napoli per affondare il colpo deve aspettare la cessione di Koulibaly, ma sul giocatore è forte il pressing dalla Premier League. Ecco il punto del Corriere dello Sport sulla trattativa per il centrale brasiliano:

Gabriel resta il titolare in pectore per il ruolo di erede di Koulibaly: la sua «fede» nell’accordo di venti giorni fa sembra incrollabile e la pressione dell’Arsenal non pare abbia disturbato De Laurentiis, consapevole della consistenza del calciatore. Napoli e Lilla hanno già stretto un patto, è qualcosa in più di una stretta di mano, viene solennemente ritenuto un gentlemen’s agreement, che però comprende anche una data per ratificare l’acquisto di Gabriel, da completare entro il 27 agosto. Il Lilla non ha intenzione di fare sgarbi, nonostante abbia ricevuto proposte invitanti dall’Arsenal (e anche dall’Everton) e il Napoli ha confermato che vuole il centrale brasiliano: non appena Koulibaly avrà concluso con il City, si passerà al contratto.