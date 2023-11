De Laurentiis mette il futuro del Napoli nelle mani di Mazzarri, CorSport: la svolta può valere fino a 500 milioni

Notizie Napoli calcio. Il patron De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Walter Mazzarri per cercare di dare una svolta alla stagione del Napoli. L'obiettivo è quello trovare maggiore continuità e centrare gli obiettivi stagionali ed il conseguente peso che porterebbero dal punto economico.

Napoli ci sono 500 milioni in ballo

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli, facendo due conti sui valori dei giocatori da far tornare a crescere e le varie partecipazioni in Champions:

La chiave della vicenda, comunque, resta proprio la Champions: l’accesso agli ottavi, tanto per cominciare, frutta altri 9,6 milioni a cui bisogna aggiungere i ricavi dei risultati per conquistare il pass (2,8 milioni per la vittoria, 900mila euro per il pari) e poi quelli degli stessi ottavi (incasso e varie). La qualificazione alla Champions 2024-2025, invece, vale di base 60 milioni di euro. E sommandoli al resto - dai giocatori ai bonus della coppa attuale - Walter si renderà conto di avere tra le mani un affare da 500 milioni di buoni motivi per dare la svolta.