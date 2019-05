Futuro di Sarri, Repubblica a sorpresa: "Il Chelsea vuole premiarlo con un altro anno di contratto: nei prossimi giorni verrà formalizzata l'offerta"

Il Chelsea sarebbe disposto ad offrire un altro anno di contratto a Maurizio Sarri. L'attuale accordo scade tra due anni, ma Abramovich vorrebbe premiare l'allenatore dopo la vittoria dell'Europa League come si legge nell'edizione odierna di Repubblica:

"Il tecnico non ha vacillato solamente per l’improvvisa ventata d’affetto. Sotto voce gli hanno anticipato il rilancio in arrivo dal club: un anno in più a Stamford Bridge, rispetto all’accordo attuale. L’offerta sarà formalizzata stamattina nella sede di Cobham. C’è una ferita da rimarginare e il rilancio di Abramovich sarebbe la risposta al malumore di Sarri, stanco di sentirsi sotto esame. Ma il Chelsea non potrà dargli garanzie tecniche, con Hazard già a Madrid e il blocco imposto al club sul mercato. Per questo la Juve c’è ancora nei pensieri di Maurizio, eccome"