Il Mattino - Furto auto a Demme e Spalletti, indaga la sezione reati da stadio della Procura: si cerca di capire se c'è un nesso

Ultime notizie calcio Napoli - Un fulmine a ciel sereno la notizia del furto dell'auto della moglie di Diego Demme prima e di Luciano Spalletti poi. Il tecnico, infatti, nella giornata di ieri, all'esterno dell'hotel Britannique non ha trovato la sua Panda, l'utilitaria che, come riportato da Il Mattino oggi in edicola, sta utilizzando in questa sua esperienza napoletana. Martedì scorso, invece, è toccata la stessa sorte alla 500 Abarth della moglie del mediano ex Lipsia.

Furto auto Demme e Spalletti, le ultime

La sezione reati da stadio della Procura, dopo la denuncia dei due tesserati del Napoli, ha aperto una indagine per capire se c'è un nesso tra questi due episodi.