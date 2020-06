Funerali sorella Gattuso, retroscena Repubblica: "Insigne e compagni volevano presenziare, poi il dietrofront"

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica Gennaro Gattuso si metterà invece in viaggio subito dopo la fine dell’allenamento di domani e ritornerà nella sua città natale, per dare l’ultimo saluto con parenti e amici alla sorella Francesca. Ma già all’alba di sabato il tecnico azzurro farà il percorso a ritroso dalla Calabria a Castel Volturno, per non privare di nuovo i giocatori della sua preziosa guida. Il Napoli è atteso da giorni delicati e molto importanti, con dietro l’angolo la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: il primo appuntamento ufficiale dopo la lunga e dolorosa sosta per la pandemia.

Funerale sorella Gattuso, Insigne e la squadra volevano presenziare