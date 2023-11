"Fringuello e zanzara, sbaglia tutto quello che può". Raspadori male, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Union Berlino 1-1, di seguito le pagelle dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori.

Napoli-Union Berlino 1-1, pagelle Raspadori

Gazzetta dello Sport 5

Le ultime cose belle sono fuggite via. Si fa apprezzare per i movimenti in uscita e la ricerca del gioco, ma è lento in area, sbaglia. E la manovra non l’aiuta.

Corriere dello Sport 5

Primo tempo: sempre i movimenti giusti, un moto perpetuo di idee e uno scalpello che scava spazi e un gran mal di testa a Bonucci. Secondo tempo: sbaglia tutto quello che può.

Il Mattino 5

Fringuello e zanzara, vede poco la porta, ma negli spazi fa male. Poi si spegne perché davvero ha sprecato energie: da un certo momento in poi perde totalmente la lucidità

Tuttosport 5,5

Si muove parecchio, non sempre in modo giusto. C’è anche da dire, però, che raramente i compagni lo mettono nelle condizioni di fare la differenza.