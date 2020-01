Probabili formazioni Napoli-Inter, Tuttosport: sorpresa Di Lorenzo centrale in coppia con Manolas! Hysaj a destra [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - Questa sera sfida decisiva per il futuro del Napoli, al San Paolo arriva la capolista Inter di Antonio Conte.Gattusodovrà fare a meno di Koulibaly, Maksimovic e Mertens, tre assenze importanti. Ecco le probabili formazioni dell'edizione odierna di Tuttosport.

Formazioni Napoli-Inter, anticipazioni Tuttosport

Gattuso si sta soffermando sul lavoro tattico ed atletico. Servirebbe una vittoria di prestigio per cancellare mesi di grigiore e Ringhio auspica che ciò accada contro l'Inter, una gara che per lui non sarà mai qualunque. Il Napoli vuole ritrovare il successo casalingo che manca dal 20 ottobre (2-0 contro il Verona) e nelle ultime 4 gare interne di campionato sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Un trend talmente negativo che ha portato un ritardo dall'Inter di ben 18 punti. La sensazione è che Ringhio voglia puntare sulla sostanza e su gente esperta, magari con il rilancio di Hysaj a destra e con la riconferma di Di Lorenzo nel ruolo di centrale, da lui svolto ottimamente nella sfida di Reggio Emilia. Per il resto non sono previste novità, con il trio Allan-Fabian-Zielinski a centrocampo e l'asse Callejon-Milik-Insigne per provare a sorprendere la capolista.