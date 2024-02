Gaetano e Folorunsho in Nazionale? Spalletti: "Gianluca adesso gioca. L'altro invece è una belva..."

Luciano Spalletti nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato anche dei possibili volti nuovi che potrebbero far parte della sua Nazionale. Il CT sta osservando con molta attenzione anche due calciatori di proprietà del Napoli Calcio come Gaetano e Folorunsho entrambi attualmente in prestito rispettivamente a Cagliari ed all'Hellas Verona.

Gianluca Gaetano cagliari

Gaetano e Folorunsho convocati in Nazionale?

Ecco cosa ha dichiarato Luciano Spalletti su Folorunsho e Gaetano nell'intervista alla Gazzetta dello Sport: