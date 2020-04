"Focolai al Vomero e in provincia!" Smentite e critiche contro il presidente De Luca!

Ultime notizie Napoli - Avevano destato non poche paure le parole di Vincenzo De Luca, presidente di Regione, che aveva parlato di focolaio di Coronavirus in zona Vomero. Come riportato però dal Corriere del Mezzogiorno, non si può parlare di un autentico focolaio ed a conferma di ciò ci sono le parole dell’assessora alla Salute del Comune di Napoli Francesca Menna:

"Dai dati che il Comune riceve ogni giorno dalle competenti autorità sanitarie, non si evince oggi la presenza di un focolaio specifico, ma piuttosto una condizione già evidenziata nei giorni scorsi e cioè che il Vomero è il quartiere nel quale si è verificato il più alto numero di positivi".

Sulla stessa linea anche il presidente della Municipalità del Vomero, Paolo De Luca:

"Intendo chiarire sin da subito che più che parlare di focolai è corretto parlare di alto numero di contagi. Questo non deve però generare e diffondere allarmismi. La nostra Municipalità ospita la zona ospedaliera più grande del Mezzogiorno così come quella commerciale fra le più grandi d’Europa, mercati all’aperto, innumerevoli professionisti appartenenti a tutte le categorie ed in particolare a quella della sanità. [...] Il tutto in un territorio con una densità abitativa altissima (il doppio della media cittadina), fra le più alte di Italia e d’Europa. Occorre necessariamente tenere in conto tutto questo".

Tra i presunti focolai indicati da De Luca ci sarebbe anche Casoria. A smentire la notizia è il sindaco dello stesso Comune in provincia di Napoli, Raffaele Bene:

"l totale dei cittadini attualmente positivi si attesta sulle 42 unità, tutti in isolamento o in alcuni casi in ospedale. A fronte di qualche nuovo positivo i sta registrando un graduale aumento delle persone guarite ed in ogni caso il trend pare sia su di una posizione mediamente stabile e comunque proporzionalmente in linea con la densità demografica della città di Casoria che conta poco meno di 80 mila abitanti".